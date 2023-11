Luísa Sonza fala sobre Whindersson: “Foi o grande amor da minha vida”

Luísa Sonza e Whindersson Nunes foram casados de 2018 a 2020 e o término foi recheado de polêmicas, principalmente por conta de acusações de um possível traição por parte da cantora. Entretanto, em entrevista a Bianca DellaFancy, a artista disse que o rapaz foi o grande amor de sua vida.

“A gente se fala sempre, sou apaixonadinha [por Whindersson]. Todo mundo sabe, ele foi o grande amor da minha vida, acho que isso não é novidade pra ninguém. A gente se dá super bem”, contou Luísa.

A cantora revelou que sente ciúmes do ex-companheiro até hoje. “Anteontem liguei pra ele e ele não me atendeu. Aí no outro dia mandei áudio e ele ainda me ignora. Aí liguei pra ele e perguntei: ‘O que você estava fazendo que não me atendeu?’. Aí ele falou: ‘Não estava te ignorando não, estava com uma menina", declarou.

Luísa Sonza explicou que sua vida ficou marcada pelo humorista. “A gente casou, ficou cinco anos juntos, foi meu relacionamento mais longo. Então fica marcado (…) Tem gente que amanhece com você. Tem gente que é o seu amanhecer. Tem gente que acontece e nada a ver. Tem gente, e tem eu e você”, finalizou.

