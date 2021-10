Da Redação

Luisa Sonza está vivendo affair com o ator Bruno Montaleone

Logo depois de terminar o relacionamento com o cantor Vitão, Luísa Sonza já está se aproximando de outra pessoa. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a cantora está vivendo um affair com o ator Bruno Montaleone.

Luísa e Bruno protagonizaram cenas do clipe ‘Melhor Sozinha’, uma das faixas do disco recém-lançado da artista.

Ainda de acordo com Fábia, o romance do casal já tem pouco mais de duas semanas. Recentemente, Sonza esteve no Rio para encontrar o amado.

Bruno é ex-namorado de Sash Meneghel. Ele está solteiro desde o fim do namoro com a filha de Xuxa, em junho de 2019.

