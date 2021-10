Da Redação

Luísa Sonza é rendida por assaltantes em farmácia de SP

A cantora Luísa Sonza foi rendida por assaltantes enquanto fazia compras em uma farmácia de São Paulo, na noite desta terça-feira (12). A informação foi confirmada pela assessoria da cantora.

Sonza estava no estabelecimento com alguns amigos quando foi foi assaltada. A artista teve o aparelho celular roubado. Os criminosos também levaram os pertences de outras pessoas.



De acordo com as informações do colunista Leo Dias, a cantora estaria acompanhada com um segurança, que perdeu uma corrente.

Há alguns meses a cantora, de 23 anos, anunciou o término com Vitão. Ela afirmou que os ataques que o ex-casal vinha sofrendo nos últimos meses contribuiu para o fim do relacionamento.

"Não queria o término, mas entendo que fica difícil qualquer relação se manter em meio à pressão e ao ataque que vivemos nos últimos tempos. Tudo isso me dói de uma maneira que vocês nem imaginam, mas quero o bem dele mesmo que tenha que ser longe de mim", declarou Luísa ao jornalista Hugo Gloss. "Preciso que vocês entendam o quanto vocês afetam na vida pessoal das pessoas e o quanto vocês podem destruir a saúde mental e a vida delas", acrescentou.

