Luísa Sonza e Pabllo Vittar fazem ensaio sensual; veja

Da Redação

A internet ficou sem palavras ao ver o ensaio sensual de Luísa Sonza junto de Pabllo Vittar. As cantoras apareceram juntas em uma sequência de fotos publicada no Instagram, na qual usavam roupas pretas bem decotadas e com transparência.

A legenda ficou pela conta de Luísa, em inglês. “Coisa de garota gostosa”, declarou a loira. As duas se encontraram para o lançamento do álbum de Pedro Sampaio, na noite da última quarta-feira (02). Nos comentários, uma chuva de elogios para as duas. “O Brasil que lute com tanta beleza”, disse uma fã. “Meus amores”, declarou outro.