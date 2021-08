Da Redação

Luísa Sonza é detonada na web após publicar foto na privada

Nesta segunda-feira (2), a cantora Luísa Sonza publicou uma foto sentada em um vaso sanitário e o post deu o que falar nas redes sociais. A imagem não agradou alguns internautas.

As pessoas criticaram a postura da cantora. “Não sabe mais como chamar atenção… Até teria talento, mas a baixaria prevalece…. triste…”, escreveu um. “O que está acontecendo com ela? KKKKKKKKK CADA POST SEM NOÇÃO”, disse outro.

Já outros gostaram do post. Um afirmou que Luísa é bonita até sentada "no trono". “Até no banheiro ela é gata”, disse. “Melhor foto que eu vi hoje”, relata outro.

fonte: Reprodução/Twitter

Com informações; Metrópoles.