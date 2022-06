Luisa Sonza é atingida por tênis durante show em SP; Assista

A cantora Luísa Sonza foi atingida por um tênis durante o show que fez na Micareta de São Paulo, nesta quinta-feira (17). Ela cantava a música “Flores”, parceria com o ex-namorado Vitão, na hora em que um fã que estava próximo ao trio arremessou o sapato na cabeça da loira.

Após o susto, Sonza chegou a olhar para o chão para tentar ver quem provocou o incidente, fez sinais com a mão, mas continuou a apresentação normalmente. A pessoa que jogou o tênis ainda não foi identificada.

Com informações Hugo Gloss.

Assista ao vídeo completo:

No show de ontem (16) realizado no micareta do San, Luísa Sonza foi atingida por um tênis que foi jogado em cima do trio. pic.twitter.com/EfKKlDAT21