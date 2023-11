Luísa Sonza diz que pode fazer nova música para Chico; entenda

Siga o TNOnline no Google News

Luísa Sonza participou do programa De Frente com Blogueirinha nessa segunda-feira (27), e surpreendeu ao dizer que pode fazer uma nova música para Chico Moedas, ex-namorado dela. Vale destacar que a cantora expôs a traição do investidor em rede nacional, durante o Mais Você, em setembro deste ano.

Questionada pela apresentadora se após a faixa romântica Chico, ela faria músicas negativas sobre o ex, a artista confirmou: “Vai ter música falando mal, com toda certeza. Talvez até um álbum inteiro”.

No programa, Luísa Sonza também falou sobre um documentário dela na Netflix, que será lançado em dezembro, afirmando que não passaria pela experiência de fazer um documentário novamente.

“É muito invasivo e é difícil, você precisa voltar em várias coisas que você não quer voltar, falar sobre coisas que você não quer falar”, explica.



