Luísa Sonza divulga foto treinando de biquíni fio-dental

A cantora Luísa Sonza, de 23 anos, começou a semana motivada. Sonza divulgou em suas redes sociais imagens que fez durante seu treino. Ela aparece se exercitando de cropped e biquíni cavado e fio-dental.

Luísa começou com uma série de agachamentos e, na sequência, com a ajuda de um personal trainer, ela fica um tempo em posição de prancha no chão.

Depois de fazer um esforço, a cantora faz charme e exibe seu look para a câmera.

fonte: Reprodução/Redes Sociais

Repercussão

Quem viralizou no Instagram, na última sexta-feira (26), foi a ex-BBB Viih Tube. A influencer renovou o bronzeado e aproveitou para registrar o momento.

Em seu perfil na rede social, a ex-BBB publicou nos stories um clique ousado em frente ao espelho de uma clínica de bronzeamento.

De touca e biquíni fio-dental, Viih exibiu o bumbum redondinho e ainda fez graça ao colocar a língua para fora. No fundo, um adesivo de asas douradas colado na parede deu todo um charme à foto.