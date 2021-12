Da Redação

Luísa Sonza dá beijão e sensualiza com cobras em gravação

Luísa Sonza lançou mais um single do álbum "Doce 22" nesta quinta-feira (9) e entregou tudo o que os fãs queriam: dança, sensualidade e nada mais, nada menos que cobras.

Em parceria com Mariah Angeliq, "Anaconda *o* ~~~" traz diversas cenas ousadas de Luísa, desde coreografia no aeroporto até banho junto com os répteis. A cantora ainda apostou em um beijão com um boy magia e explodiu um carro ao melhor estilo "filme de ação".

O clipe faz diversas referências às cobras, com destaque para o look ousado que imita a pele dos reptéis. Luísa também menciona Nicki Minaj na letra - que também possui uma música chamada "Anaconda" - e fez tudo certinho para que o lançamento da faixa fosse no dia do aniversário da rapper.

"Eu tenho um instinto selvagem", escreveu a cantora no post do Instagram ao publicar imagens do clipe, que é assinado pela própria Luísa e por Jacques Dequeker, que participou de outras produções da cantora pop.

Com informações SBT.

