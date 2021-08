Da Redação

Luísa Sonza confirma término de namoro com Vitão

Após diversos boatos a respeito do fim do relacionamento de Luísa Sonza e Vitão, a cantora confirmou o término do namoro ao site do influenciador Hugo Gloss. Ela revelou que devido aos ataques na internet que os dois vinham recebendo desde o início do relacionamento, foi o principal motivo da separação do casal.

continua após publicidade .

“Não queria o término, mas entendo que fica difícil qualquer relação se manter em meio à pressão e ao ataque que vivemos nos últimos tempos. Tudo isso me dói de uma maneira que vocês nem imaginam, mas quero o bem dele mesmo que tenha que ser longe de mim”, declarou Luísa, fazendo um apelo por mais empatia. “Preciso que vocês entendam o quanto vocês afetam na vida pessoal das pessoas e o quanto vocês podem destruir a saúde mental e a vida delas”, lamentou.

“Eu fiz o que pude pra manter esse relacionamento e tenho certeza que ele também. Mas talvez vocês só parem a partir de agora. Aos meus fãs, peço que não ataquem ele. Victor é um cantor incrível e merece todo o sucesso do mundo. A todos que gostam de mim, peço que nos respeitem e respeitem esse momento”, concluiu.

continua após publicidade .

Luísa e Vitão assumiram o namoro em setembro de 2020 e desde então sofreram inúmeros ataques nas redes sociais. Os dois se pronunciaram diversas vezes e o desabafo mais recente da cantora foi nesta sexta-feira (20).

“Vocês ainda não entenderam que fazer comentários destrutivos sobre o outro mata? Não sei mais como falar para vocês. Um menino (Lucas Santos) se matou por conta disso faz alguns dias e vocês ainda não param de fazer isso? Vocês querem o que? Matar mais um?”, indignou-se a estrela. “Aos meus fãs, não façam com o outro o que vocês não gostam que façam comigo”, acrescentou.

Com informações: IstoÉ