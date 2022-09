Luísa Sonza coloca bumbum pra 'jogo' em fotos ousadas

Da Redação

De coque, Luísa Sonza elevou a temperatura da web nesta quinta-feira (8) com um novo registro ousado no Instagram. Através dos stories de seu Instagram oficial, a cantora impressionou ao posar usando um biquíni fio-dental roxo. "ó o biscoito globo", escreveu no post da rede social.

Dona de um corpão escultural, Luísa ainda publicou no carrossel de imagens uma foto do Cristo Redentor, indicando que está na Cidade Maravilhosa curtindo o dia ensolarado e renovando o bronzeado.

A apresentadora Sabrina Sato escreveu na publicação: "Maravilhosa". Já a ex-BBB e apresentadora, Rafa Kalimann, disparou: "Gostosa". O seguidores e fãs também rasgaram elogios para a cantora. "Gata", escreveu um. "Perfeita", comentou outro fã.

