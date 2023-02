Luísa Sonza beija 'Boca Rosa' durante show e surpreende público; vídeo

Da Redação

O momento do beijo entre as famosas foi gravado e circula nas redes sociais

A cantora Luísa Sonza surpreendeu o público em um show realizado em um camarote na Sapucaí, no Rio de Janeiro, nesse domingo (19). A artista beijou a influenciadora Bianca Andrade, mais conhecida como "Boca Rosa", durante a apresentação e a reação dos fãs foi a seguinte: 😱.

Nas redes sociais, Boca Rosa comemorou o beijinho que recebeu de Sonza. “E a crush veio me dar um selinho no meio do show, olha… Que Carnaval”, escreveu.

No Instagram, Bianca mostrou que curtiu o show da cantora na frente do palco. Para isso, teve que fazer amizades inesperadas no local do evento. Além dos vários vídeos gravados, a influenciadora também dançou muito, acompanhada dos amigos Miguel Oliveira e Mayara Cardoso.

Veja o momento do beijo:

VEIO AÍ 🔥 Luísa Sonza e Bianca Andrade se beijam em PÚBLICO Aiiiiiii pic.twitter.com/5mGXkV99Rx — Dressa 🏳️‍🌈⃤ (@Andressaofcll) February 19, 2023

Com informações do Metrópoles.

