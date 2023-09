Luísa Sonza apaga redes sociais após término de namoro; entenda

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A cantora Luísa Sonza decidiu apagar suas redes sociais de seu celular. Agora, o conteúdo publicado nos canais oficiais dela serão postados pela equipe. A informação foi divulgada por meio de uma carta aberta aos fãs no Instagram.

continua após publicidade

A cantora confirmou ter apagado as redes sociais de seu celular, mas prometeu que não se distanciará dos fãs. Ela ainda agradeceu as mensagens de apoio que tem recebido desde sua participação no Mais Você, na semana passada.

- LEIA MAIS: Casimiro critica Chico após amigo trair Sonza: "Sabe que foi babaca"

continua após publicidade

“Decidi não ter mais redes sociais no celular, acredito que isso tem feito bem pra mim e sei que vocês entendem isso! Mas pode deixar que vou mandando fotinhas e mensagens pra vocês pela minha equipe, não vou ficar distante”, iniciou a cantora.

“Meu foco agora é voltar a trabalhar e divulgar meu álbum que é o que eu sempre quis! Obrigada por todas as mensagens de carinho, obrigada por estarem comigo sempre. Eu amo vocês! Com amor, Luísa”, completou a artista.

Luísa Sonza surpreendeu os fãs na última quarta-feira (20/9), ao anunciar o término do namoro com Chico Moedas. O rapaz foi muso inspirador da música Chico, a mais popular do novo álbum da artista.



Siga o TNOnline no Google News