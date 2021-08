Da Redação

Luísa Sonza anuncia parceria com Marília Mendonça

Luísa Sonza anunciou em seu Instagram nesta terça-feira (17), que irá gravar um feat com a rainha da sofrência, Marília Mendonça. A faixa escolhida para ser regravada é a canção Melhor sozinha, de seu último álbum Doce22.

Sim, um mês após a edição do segundo álbum, Doce 22, lançado em 18 de julho, a artista de origem gaúcha foi à cidade onde reside a estrela sertaneja, em Goiânia (GO), para gravar em estúdio com Marília uma outra versão de Melhor sozinha.

Confira o anúncio na íntegra:

Uma das 14 músicas que compõem o repertório autoral do álbum Doce 22, Melhor sozinha ganhou a voz de Marília em gravação produzida na terça-feira, 17 de agosto.

“(É) um enorme prazer poder trazer a Marília para um projeto que é tão especial para mim. Passaremos o dia todo juntas hoje (ontem) produzindo e gravando tudo para entregar em breve este lançamento para vocês” celebrou Luísa Sonza, que posou com Marília Mendonça no estúdio goiano para fazer fotos promocionais da gravação.

Com informações: G1