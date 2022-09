Luisa Mell muda o tom e elogia Juliette após polêmica com cachorros

Da Redação

Luisa Mell deixou um recado carinhoso para Juliette Freire nas redes sociais

Luisa Mell deixou um recado carinhoso nas redes sociais para Juliette Freire depois de criticar a ex-BBB por ter aceitado dois cachorros de raça como presente. Em seu Instagram, a ativista da causa animal disse que admira a cantora por estar “sempre disposta a dialogar”.

Na publicação, a ativista compartilhou um vídeo onde Juliette incentiva a adoção de animais abandonados. “Por isso que a gente te ama, sempre disposta a dialogar. Sensível, humana, empática e semeadora da paz! Tenho certeza que seus filhos peludos irão conquistar cada dia mais seu coração”, iniciou.

“Então cada vez mais vai entender a injustiça e maldade que existe em nossa relação com estes seres sensíveis, inteligentes e parceiros em nossa jornada aqui neste planeta. Certamente seu incentivo a adoção pode fazer uma enorme diferença na vida de muitos animais!”, completou.

As duas se envolveram em uma polêmica após Luisa Mell criticar Juliette por ter aceitado dois cachorros da raça Lulu da Pomerânia. “Juliette sempre tão consciente, poderia dar exemplo na causa animal também. Nem me venham com papo que ganhou porque cachorro não se ganha também. Se for assim, estou dando para ela também três vira-latinhas lindos”, escreveu ela.

Juliette não se calou sobre as críticas e disse que se apaixonou pelos animais. “Peço desculpas se eu influenciei com meu comportamento. Mas esse caso específico teve toda uma história, eu realmente me apaixonei. Tem um ano e meio que eu estava tomando coragem para pegar o cachorrinho”, explicou.

Com informações do Metrópoles.

