Luísa Marilac está internada em estado grave e faz cirurgia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A ativista Luísa Marilac é dona do meme 'bons drinks'

Dona do meme 'bons drinks', Luísa Marilac foi internada às pressas e em estado grave nesta sexta-feira (9) após sofrer uma inflamação generalizada em decorrência do uso irregular de prótese mamária e outros materiais altamente nocivos ao corpo humano. Amigos próximos à escritora e ativista relataram à coluna LeoDias que ela passou por uma cirurgia de emergência para a retirada imediata do silicone e do produto alérgico que estava em seu corpo e que quase a levou à morte.

continua após publicidade .

Ela está sob os cuidados do médico Thiago Marra, referência na área de cirurgia plástica no país. Ao total, ela já havia passado por cerca de onze procedimentos de reparo nos últimos meses. As complicações e primeiros alertas vieram em maio, quando Luísa começou a passar mal e sentir fortes dores na região.

Parte do material que Luísa Marilac possui no corpo foi colocado há muitos anos, quando informações sobre os riscos do produto ainda eram poucas, afirmam os amigos ouvidos pela nossa reportagem. Desde que o caso se agravou, ela parou de criar conteúdo na internet para poder cuidar da saúde.



continua após publicidade .

Em agosto, quando um telejornal da Globo se equivocou ao confundi-la com uma assassina, Luísa Marilac teve problemas de pressão e desde então tudo piorou. Ao dar entrada no hospital já com o corpo expelindo a prótese, Luísa estava prestes a sofrer um choque anafilático, que é a reação alérgica mais grave, que pode resultar em dificuldade respiratória.

Informações do Metrópoles e de LeoDias.

Siga o TNOnline no Google News