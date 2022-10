Ludmilla surpreende esposa com celular novo: "Respeita tua mulher"

Da Redação

Ela entregou nesta quarta-feira (05) e compartilhou a reação da amada através do seu perfil no Instagram

A cantora Ludmilla, de 27 anos, surpreendeu a esposa Brunna Gonçalves, de 30, com um celular novo. Ela entregou nesta quarta-feira (05) o iPhone 14 para a bailarina e compartilhou a reação da amada através do seu perfil no Instagram.

A pré-venda do aparelho no Brasil começa apenas na próxima sexta-feira (07), com valor a partir de R$ 7,6 mil.

"Galerinha, eu tenho uma surpresa pra Bru. Ela estava louca pelo iPhone 14, mas não estava conseguindo encontrar. Vou dar de presente para ela", disse a artista, levando a sacola para a amada na cama.

Brunna deu um grito ao ver a embalagem e não acreditou que a cantora tivesse encontrado o celular com as especificações que buscava. "É o roxo? Como você achou?", questionou. "Roxo, 14 e de 1TB, gata. Vai ser blogueira! Tu não respeita tua mulher, filha! Tem que repeitar", completou Lud.





Fonte: Informações da Revista Quem.

