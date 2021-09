Da Redação

Ludmilla pagará funeral de jovem morto em ação da PM

Ludmilla usou o Twitter nesta terça-feira (28) para pedir que os seguidores a ajudassem a entrar em contato com a família de Samuel Vicente, jovem de 17 anos de idade que foi morto no sábado (25) durante uma ação da Polícia Militar em Anchieta, no Rio de Janeiro.

"Cheguei em casa na hora do jantar, a TV tava ligada no jornal e começou a passar a história do Samuel Vicente. Eu perdi a fome e chorei com a covardia e sofrimento que a mãe desse menino está passando", começou a cantora.

"O enterro dele já foi adiado por falta de verba e eu quero muito ajudar a mãe desse menino a dar um enterro digno pra ele, alguém pode me ajudar a achar a família do Samuel?", pediu Ludmilla. Horas depois, a artista fez outra publicação, avisando que já estava conversando com a família de Samuel. Além do adolescente, Willian Vasconcellos da Silva, de 38 anos, também foi atingido e morreu.

