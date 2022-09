Ludmilla detalha gastos de R$ 2 milhões para show no Rock in Rio

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A cantora se apresenta no evento no próximo domingo (11/9) e promete que essa vai ser a apresentação "da sua vida".

Ludmilla se apresenta no Rock in Rio no próximo domingo (11/9) e promete fazer o “show da sua vida”. Focada em apresentar o melhor para seus fãs, a cantora estreia no evento com uma apresentação que custou R$ 2 milhões.

continua após publicidade .

“Tenho vontade de ir para o Rock in Rio há muito tempo, desde que comecei a fazer show grande e com banda. Em 2019, fui convidada pelo Palco Sunset, mas não para fazer um show meu. Tive sete minutos para cantar com a Funk Orquestra, além de outros cantores de funk”, relatou a cantora, em conversa com a Quem.

“Pela primeira vez, tem um brasileiro como headliner do Palco Sunset e, por isso, está sendo tão especial. Estou me dedicando bastante e gastando milhões. A galera que está de fora não imagina o trabalho que dá para montar um show desse. Em tudo muito bom se gasta muito, como um bom produtor musical [Rafael Castilhol] e uma boa banda. Tudo que é bom tem seu preço”, completou.

continua após publicidade .

Apesar de fazer mistério sobre o show, a cantora mantém a sua energia focada no projeto Numanice, que é voltado ao pagode. “É meu queridinho do momento. Quis trazer algo diferente e a minha marca nesse segmento, que era completamente dominado por homens. Trouxe esse lado mais pop, R&B e feminino. Estou muito feliz com o sucesso”, contou.

“A escolha dos convidados também foi toda minha. Não tinha como não trazer essas pessoas. Estava até chamando o Numanice no Twitter dos Vingadores da Música, que são pessoas que têm um domínio da voz incrível, que dá gosto de ouvir”, completou.

Com informações: Revista Quem

Siga o TNOnline no Google News