Ludmilla anuncia música gravada com Marília Mendonça

Ludmilla anunciou "Insônia", canção gravada com Marília Mendonça

Ludmilla deixou seus fãs ansiosos ao anunciar na noite desta quinta-feira (21), pela sua conta no Twitter, que irá lançar uma música gravada com Marília Mendonça, chamada "Insônia". A canção, segundo a cantora, estreia no dia 12 de agosto.

“Insônia” Ludmilla e Marília Mendonça

12 de agosto — LUDMILLA (@Ludmilla) July 21, 2022

Antes do lançamento com Ludmilla, os fãs da Rainha da Sofrência ainda poderão matar um pouco da saudade que ela deixou. Isso porque ainda nesta quinta-feira será lançado "Decretos Reais". O EP é inédito, com músicas de autoria da própria artista e vem como uma homenagem póstuma.



Marília Mendonça faleceu em novembro de 2021 após sofrer um acidente aéreo. Este é o primeiro EP da cantora a ser lançado após sua morte.

Além do álbum, Marília Mendonça irá receber uma homenagem da mãe, Ruth Moreira. Isso porque ela reuniu amigos da cantora em um especial gravado na chácara de sua família e exibirá o vídeo na próxima sexta-feira (22), em seu canal do YouTube.

