Luciano Szafir recebe alta após ficar internado com Covid-19

O ator ficou dois meses internado pela covid-19

O ator e apresentador Luciano Szafir, de 52 anos, recebeu alta neste sábado (24) após ficar um mês no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele foi internado por complicações causadas pela Covid-19 em 22 de junho.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do hospital.

Em nota, a Szafir e a família agradeceram pelo "carinho e energia positiva do público e da imprensa".

O ator foi internado no dia 22 de junho no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, com uma reinfecção pelo coronavírus e depois foi transferido para o Copa Star. Ele foi acompanhado pelo médico João Pantoja, diretor-geral da unidade.

