Luciano Szafir recebe alta após 28 dias internado

Internado desde o dia 15 de maio para a reversão da bolsa de colostomia, Luciano Szafir recebeu alta do hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, neste sábado (11). O ator retornará para Campinas (SP) acompanhado do empresário.

“Aliviado e feliz de voltar para a casa. Foram momentos duros, mas estou aqui, firme e forte e cheio de saudade da minha família. Obrigado a todos por mais uma vez me emitirem esta corrente positiva. Não tenho como agradecer tanto amor e carinho que recebi e recebo diariamente”, disse Szafir.

No último sábado (4) estreou o programa Casa Szafir, em uma filiada do SBT em Campinas (SP). Do hospital, o ator e apresentador fez questão de comemorar o sucesso da estreia com sua equipe por videochamada. Na ocasião, o convidado foi Aguinaldo Silva. O novo episódio será com o humorista Gustavo Mendes.

