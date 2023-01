Luciana Gimenez recebe alta hospitalar após grave acidente

Da Redação

Luciana Gimenez recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira (12)

Desde o último dia 7 de janeiro internada após ter sofrido um grave acidente esquiando nos Estados Unidos, Luciana Gimenez recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira (12). A apresentadora, entretanto, vai ter algumas restrições e não poderá voltar ao Brasil por agora.

“Ela não poderá firmar o pé no chão pelas próximas seis semanas e começará uma fisioterapia leve nos próximos dez dias. Enquanto estiver imobilizada, fará uso de muletas, andador e cadeira de rodas para se locomover”, explica o comunicado oficial da assessoria de Luciana Gimenez.

Além disso, a apresentadora receberá remédios para dor e continuará sendo acompanhada pelos médicos do Brasil que estavam cuidando do caso durante a internação. Uma volta para o Brasil, no momento, está descartada.

“Para viajar de avião, ainda será necessária uma liberação médica para evitar futuros problemas que possam acontecer decorrentes de um voo longo”, diz a nota da assessoria.

Com informações do Metrópoles.

