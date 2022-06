Lucas Viana é socorrido às pressas após uso de cigarro eletrônico

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O campeão de A Fazenda 11 estava nos bastidores de uma festa, quando sentiu falta de ar "de uma maneira surreal"

Lucas Viana usou seu Instagram para revelar que precisou ser socorrido às pressas, no último domingo (26), durante um evento. Viciado em cigarros eletrônicos, o campeão de A Fazenda 11 contou que teve uma falta de ar e que uma ambulância precisou ser chamada.

continua após publicidade .

“Acabei de sair do pronto-socorro. Estava na festa e, de repente, me faltou ar de um jeito surreal. Não vinha nada, parecia que estava entupido de saliva. Não sei explicar… Eu tentava puxar [e o ar não vinha]. Fui socorrido por uma ambulância e ali já começaram a me dar um aparelho de oxigênio”, explicou o influenciador.

“A gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Hoje aconteceu comigo, mas amanhã pode acontecer com você. Isso aqui, a partir de hoje, não vai mais fazer parte da minha vida. Fica o alerta, o negócio é sério”, completou Viana. Durante a noite, o influencer revelou que teve outra crise.

continua após publicidade .

“Vou ter que ir ao cardiologista fazer um teste ergométrico e um ecocardiograma. Agora é cuidar da saúde, porque me falaram que foi por pouco. ‘Tão jovem’, era isso que eu mais escutava”, finalizou.

Com informações do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News