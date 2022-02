Lucas Lucco lança clipe em parceria com Marília Mendonça

Da Redação

“Rolê Diferenciado 3” já está disponível! Ouça agora: https://onerpm.link/rolediferenciado_t3Me siga em todas as redes sociais: YouTube: https://youtube.com/...

O cantor sertanejo Lucas Lucco lançou, nesta sexta-feira (4/2), um clipe em parceria inédita com Marília Mendonça. A música Amava Nada foi gravada antes do falecimento da cantora, em 5 de novembro de 2021 após a queda do avião em que ela estava em Caratinga (MG). O lançamento, que faz parte do novo álbum do artista, conquistou o público e já rendeu, em três horas de lançamento, mais de meio milhão de visualizações no Youtube.

continua após publicidade .

A música já era esperada, principalmente pelos fãs da cantora, desde que Lucas afirmou que o dueto estava gravado e Marília sempre falava que "iria ser um tremendo sucesso". Após o lançamento, o cantor agradeceu a Rainha da Sofrência pela parceria.

"Mais que baita presente você me deu, Marilinha!! Ter sua voz, sua energia em uma música que eu escrevi, em um trabalho meu… sem palavras.. Obrigado pra sempre", agradeceu o cantor. Ele também comentou o engajamento dos fãs sobre a música e disse que a energia de Marília o emocionou na gravação.

continua após publicidade .

"Estou muito emocionado. Tô recebendo muitas mensagens falando de ‘amava nada’ e acho que as pessoas estão conseguindo sentir a mesma energia que eu senti gravando ao vivo ao lado da Marília. Não tenho palavras pra descrever o quanto eu tô feliz por ter eternizado essa música ao lado dessa ESTRELA!", afirmou Lucas.

O cantor diz que além do meio digital, pretende difundir a parceria nas rádios para conseguir maior engajamento com quem também não escuta música em plataformas de streaming. . “Vamos usar força total em Amava nada a partir do fim de fevereiro, porque estamos vendo o resultado no Youtube. Colocar ela no rádio vai ser ótimo, vamos colocar ela em um patamar que só o digital não conseguiria”, compartilhou.

Além da parceria com Marília, o álbum de Lucco, Rolê Diferenciado, Temp. #3 conta com outras quatro músicas, uma delas em parceria com MC Zaac. Veja: “Rolê Diferenciado 3” já está disponível! Ouça agora: https://onerpm.link/rolediferenciado_t3Me siga em todas as redes sociais: YouTube: https://youtube.com/... - Vídeo por: Lucas Lucco

continua após publicidade .