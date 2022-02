Da Redação

Lucas Lucco bebe demais, sofre queda e vai parar no hospital

O cantor Lucas Lucco sofreu uma queda dentro de casa, no último sábado (5), e precisou ir para o hospital para tratar os ferimentos sofridos. O artista divulgou fotos de quando estava no Hospital Santa Clara, em Uberlândia, Minas Gerais, em uma rede social.

continua após publicidade .

Nas imagens, o cantor aparece com ferimentos no rosto e com a mão enfaixada. "Gente, bebi demais ontem, levei um tombo ali perto da escada, cai em cima do dedo, quebrei o dedo e cai de cara, é bem isso", disse o artista.

Apesar da situação, com bom humor, o cantor ainda brincou com o ocorrido e agradeceu o atendimento médico que recebeu em um hospital particular da cidade.



continua após publicidade .

"É história para contar. E agradeço todos do Hospital Santa Clara que me atenderam muito bem, pessoal muito carinhoso comigo", disse.

O cantor explicou ainda que precisou fazer uma tomografia, além de tomar medicamentos, mas tranquilizou os fãs dizendo que estava bem.

fonte: Lucas Lucco/Rede Social