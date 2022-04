Da Redação

Lucas e Gustavo se unem para detonar brother

Na madrugada deste domingo (13), Lucas e Gustavo tiraram um momento a sós no BBB22 para desabafar sobre Arthur Aguiar. Quem tocou no nome dele primeiro foi o Barão da Piscadinha, que se decepcionou com o ator na última Prova do Líder.

“Eu falei que estava cansado, ele falou que era melhor eu desistir. Perguntou se eu aguentaria mais 36 horas, se não, era melhor sair. Um amigo não faria isso”, lamentou Lucas.

O bacharel em Direito, então, aproveitou para também criticar o marido de Maíra Cardi. “Olha, não estou aqui para montar a caveira de ninguém. Mas a verdade é que meu santo não bateu com o dele. Ele é um cara muito fechado e eu sou muito aberto”, contou.

O curitibano acredita que não terá uma amizade com Arthur aqui fora. “Tenho certeza que você [Lucas], Scooby, Douglas, Paulo André, Laís, Eslô e Vini são pessoas que eu quero encontrar lá fora. Com ele, acredito que não vamos ter essa abertura”, revelou.

Com informações: Metrópoles