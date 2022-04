Lucas dá indícios de alucinação durante prova de resistência

Da Redação

A prova do líder do Big Brother Brasil 22 continua nesta sexta-feira (11). No entanto, uma cena deixou a web assustada durante a competição. Lucas demonstrou indícios de alucinação. O brother começou a falar sozinho e se debater, o que deixou os fãs do Big Brother Brasil 22 apavorados.

continua após publicidade .

A atitude de Lucas em meio à disputa pelo líder provocou diversas reações nas redes sociais. Apesar do susto, internautas brincaram com o episódio e o apelido de “Barão da Piscadinha” foi adaptado para Barão da Piradinha.