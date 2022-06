Lucas Bissoli aparece ao lado do homem do meme 'rindo de nervoso'

Da Redação

O estudante de medicina publicou fotos do encontro nas redes sociais

O ex-BBB Lucas Bissoli teve um encontro nesta sexta-feira (17) com o hungáro András Arató, que ficou conhecido pelo meme "rindo de nervoso". O sorriso que viralizou foi comparado com o do ex-brother quando ele ainda estava confinado.

O estudante de medicina publicou fotos do encontro nas redes sociais e escreveu na legenda: "O encontro tão esperado aconteceu! Eu e o @painharold nos parecemos ou não? Diz aí! Valeu @saldefrutaeno por esse encontro de milhões."

András está em São Paulo e já compartilhou fotos passeando no Parque Ibirapuera e tomando aquela cervejinha em um boteco da capital paulista.

