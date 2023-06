Luca acompanha Claudia Raia no trabalho: "Primeira vez no teatro"

O pequeno Luca, filho de Claudia Raia com Jarbas Homem de Mello, de três meses de vida, fez sua estreia no teatro. Nesta terça-feira (6), a atriz mostrou a primeira vez do pequeno no local ao acompanhá-la no trabalho. Os registros fofos do momento encantaram os internautas.

Em sua rede social, a famosa publicou os cliques e vídeos da visita especial do pequeno. Usando um macacão marrom, Luca esbanjou seu estilo e charme ao marcar presença no lugar marcante para a mãe. Veja abaixo.

"Dia de acompanhar a mamãe no trabalho, primeira vez no teatro a gente nunca esquece", mostrou Claudia Raia a visita e recepção que o herdeiro caçula recebeu ao fazer sua estreia no local.

Nos comentários da publicação, os internautas babaram por Luca ao vê-lo sorrindo ainda no berço. "Lindo", elogiaram. "É o pai todinho", viram semelhança do menino com Jarbas Homem de Mello. "Como ele tá desenvolvendo rápido", notaram outros.

Fonte: Revista Caras.

