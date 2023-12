Luana Piovani manda indireta para Pedro Scooby

A apresentadora Luana Piovani está dando que falar nesta quarta-feira, 20, nas redes sociais, após mandar uma indireta em seus stories supostamente para seu ex- marido. Sem citá-lo, ela falou sobre pagar as contas e o chamou de "alecrim dourado".

Depois de postar uma frase reflexiva sobre o que considera que seja caráter, a loira comentou sobre o assunto e disparou algumas informações sobre sua vida financeira. Segundo a famosa, alguém estaria querendo pegar seu dinheiro.

"Alecrim dourado não tem caráter! Finge de ovelha, mas é mais um homem escroto que não preza por quem cuida dos seus filhos! Querendo me tomar dinheiro? Não bastaram 8 anos de contas pagas? Dentista, comida, viagens, pediatra, 8 funcionárias? Vou rir quando a conta chegar", escreveu sem dar mais informações do que estaria acontecendo.

Na nova temporada do programa Luana é de Lua, no canal E!, a ex-esposa do surfista afirmou que ainda lida com tudo o que a separação causou em sua vida. "Mesmo estando resolvida sentimental e interiormente, eu sofro por causa da minha separação diariamente. E será para sempre uma pessoa com a qual terei de conviver", afirmou ela.

A artista disse que sente que é vítima do ex. "Me incomoda o quanto eu me dedico, que é uma conta que não cabe em números, e a outra parte não entrar no mesmo lugar. Isso me dá uma sensação de que estão querendo trapacear", completou.

Fonte: Revista Caras









