Luana Piovani diz que ela e os filhos estão com piolhos novamente

Nesta segunda-feira (04), a atriz Luana Piovani informou que ela e os filhos, Dom e Ben, estão com piolhos novamente. Os piolhos estão se tornando um problema recorrente na família, desde que se mudaram para Portugal em janeiro de 2019.

A atriz desabafou que precisou levar o primogênito para retirar os piolhos em uma clínica especializada e disse ainda que precisou jogar água quente em diversas peças de roupa e de cama.

"Corri para a clínica, já estou praticamente sócia. Como eu tinha comentado, eu estava coçando minha cabeça. Tirou piolho do Dom e os meus também. Que legal, acho maneiro pegar piolho com 45 anos. Jesus Cristo, me salva", ironizou Luana.



"O negócio está tão sinistro, troquei a roupa de cama. Joguei água quente em tudo quanto escova, joguei tudo quanto foi gorro, boné. A Liz acho que está livre", revelou ela, falando sobre a terceira filha.

As três crianças são filhos de Luana em seu casamento com o ex-marido, Pedro Scooby, e, desde a mudança para o país europeu, até setembro de 2019, as crianças já haviam pego piolhos por três vezes. Em maio de 2020, Luana chegou a raspar a cabeça do filho mais velho para tentar conter os piolhos. Em janeiro de 2021, a apresentadora relatou novamente o problema para os seguidores no Instagram.





