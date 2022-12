Luana Piovani detona educação que Pedro Scooby dá aos filhos

Da Redação

Luana Piovani desabafou sobre a educação que os filhos recebem quando estão com o pai, Pedro Scooby

A atriz Luana Piovani desabafou nas redes sociais sobre a educação que os filhos recebem quando estão com o pai, Pedro Scooby. A mãe de Dom, Bem e Liz foi até aos stories do Instagram, nesta terça-feira (27), e expôs diversas críticas ao ex-marido.

Luana contou que falava com os filhos pelo telefone. Segundo ela, os filhos ganharam celulares de presente de Natal, mas ela gostaria de ter a senha para controlar o conteúdo que as crianças têm acesso na internet, coisa que Pedro não faz.

“Eu tenho visto o que o Dom assiste na internet e não são coisas saudáveis. O Pedro deixa o Dom assistir filmes adultos desde que ele tem 4 anos”, denunciou a atriz. Segundo Piovani, Scooby não cuida dos filhos e não mostra parceria na criação das crianças.

“Ele [Pedro] não me respeita, ele me desrespeita na frente dos meus filhos. Desligou o telefone na minha cara e me mandou passear”, revelou Luana. A atriz chegou a ameaçar envolver advogados para resolver a situação na Justiça.

A indignação de Luana Piovani acontece no mesmo dia em que nasceu Aurora, filha de Pedro Scooby com Cíntia Dicker. Contudo, a atriz alega que não existe esse “drama” e, justamente por Pedro estar vivendo um momento tão feliz não deveria agir de forma tão ríspida com ela.

Com informações do iG

