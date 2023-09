Luan Santana sofre queda durante show em Manaus; Assista

Neste sábado (23/9) em Manaus, durante show da turnê Luan City 2.0, o astro Luan Santana levou um tombo no palco. Durante execução da música Escreve Aí, o cantor levantou do piano que tocava e ao desencaixar o microfone do suporte, caiu e deslizou até o meio do palco. tnonline continua após publicidade

O cantor caiu com o suporte e o microfone bateu no chão. Os fãs levaram um susto, mas logo perceberam que estava tudo bem com o cantor. Luan levantou rapidamente com ajuda de seus rodies. Ele ainda tentou voltar a cantar a música, mas o microfone não funcionou. A plateia continuou a música em coro.

Ao se levantar, Luan levantou o microfone, incentivando a plateia a cantar o final da canção.

