Luan Santana revela encontro secreto com Juliette

Luan Santana fez um revelação sobre o fãs, contando que já encontrou com Juliette Freire, vencedora do BBB21. Conforme o cantor, os dois se encontraram sem que os fãs soubessem. Ele ainda disse que está tudo certo entre eles após a paraibana recusar participar de um clipe musical do sertanejo.

“Entendi quando Juliette não aceitou meu convite para gravar o clipe comigo. Ela tinha outros planos e projetos, mas a gente já se encontrou pessoalmente, sim. Ela é muito gente boa e talentosa”, afirmou ele ao jornal Extra.



Quando questionado se ficaria com a sister, Luan apenas sorriu e não respondeu a pergunta.

