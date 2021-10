Da Redação

Luan Santana resgata cobra jararaca em casa; veja vídeo

O cantor Luan Santana precisou acionar a equipe responsável pelo condomínio em que tem uma mansão-estúdio, em São Paulo, para fazer a retirada de uma cobra que apareceu no local. O animal foi avistado pelo artista na varanda da casa, na quinta-feira (14). O colunista do Metrópoles, Léo Dias, fez a publicação da notícia com vídeo.

“Rapaz, eu cheguei perto ali, ó! Ela é grande, cara”, disse Luan, agitado, enquanto um homem a pegava com uma pinça. Assista:

Luan Santana resgata cobra jararaca em casa; veja vídeo - Vídeo por: tnonline

Luan e os presentes a analisaram o bicho e tentaram reconhecer de qual espécie seria. Eles avaliaram o tamanho, os sons emitidos pela serpente e a cauda.



“Que cobra que é essa aí?”, questionava o artista, impressionado. “Jararaca. Se fosse cascavel, já tava atacando”, respondeu um dos trabalhadores responsáveis por recolher o animal.

“É cascavel, olha o rabo dela”, comentou outro homem que ajudava no resgate. “É filhote. Pelo tamanho, se fosse cascavel, já daria para ouvir certinho o barulho do rabo. Está agitada assim porque estava apertada, né? É Jararaca”.

“Que massa, cara. Acho massa demais essas coisas. Óia, cara”, dizia Luan Santana enquanto o animal era colocada numa gaiola adequada ao transporte.

A cobra deve ter chegado até o local por meio da mata que envolve a casa do artista. Uma mata virgem cobre todo a região e por isso o condomínio já é preparado para resgates dos visitantes selvagens.

Com informações Léo Dias - Metrópoles.