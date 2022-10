Luan Santana recebe calcinha de fã, cheira e reage; assista ao vídeo

Da Redação

A reação de Luan ao receber o "mimo" foi tão inusitada quanto o presente

O cantor Luan Santana recebeu um presente surpresa durante um encontro que realizou com fãs em uma rádio localizada em São Paulo. Uma das tietes do artista deixou uma calcinha preta para ele na recepção do veículo de comunicação que ele esteve. A reação de Luan ao receber o "mimo" foi tão inusitada quanto o presente. Ele sorriu, olhou a peça íntima e cheirou! "Está cheirosa", comentou ele.

Veja a reação do cantor:

Em Arapongas

O cantor esteve no dia 10 de outubro durante o Arapongas Fest 2022, festividade que comemorou os 75 anos da Cidade dos Pássaros. Mais de 26 mil pessoas foram assistir ao show de Luan. Muito aguardada pela população, a apresentação do cantor contou com hits conhecidos pelo público, além de canções da sua nova turnê "Luan City".

“Muito bom estar de volta ao norte do Paraná. Cheguei ao Brasil e já vim a Arapongas para este show. Uma noite incrível marcando o aniversário desta cidade que me recebeu tão bem”, afirmou o artista minutos antes de subir ao palco.

