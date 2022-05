Luan Santana e Arthur Aguiar cantam juntos em Campo Grande

Da Redação

Luan Santana (31) está em turnê!

Luan, que estreou no Rio de Janeiro e já passou por São Paulo, agora teve um show na cidade natal do cantor: Campo Grande.

E, essa nem foi a parte mais marcante da apresentação. Arthur Aguiar (33), vencedor do BBB 22, subiu no palco ao lado do amigo.

Os dois cantaram Casa Revirada e deixaram a plateia em êxtase!

Na manhã deste sábado, 30, o ator usou seu Instagram para publicar alguns cliques feitos durante o show.

Nas imagens, feitas por Eduardo Martins, é possível ver eles se abraçando com microfones em mãos. Maíra Cardi (38) e Izabela Cunha (26) posaram com os amados em uma das fotos.

“Registros de uma noite especial ao lado do meu amigo Luan Santana no Luan City Festival! Obrigado, Campo Grande! Foi incrível”, escreveu Aguiar na legenda do post.