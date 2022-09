Luan Santana compartilha fotos ao lado da sua pet Sky; veja

Da Redação

Nesta quarta-feira, 28, Luan Santana encheu a web de fofura ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos com sua cachorrinha e sua noiva Izabela Cunha.

O cantor apareceu em um campo de futebol com uma bola brincando com sua pet Sky, de olhos azuis. Izabela apareceu em duas fotos ao lado do amado e segurando o pet.

“Meus amores”, se declarou o dono do álbum “Luan City” para Sky e Izabela na legenda do carrosel composto por seis fotografias.

Nos comentários, os fãs do artista amaram a série de fotos e fizeram chover elogios! “Que amor”, comentou uma seguidora. E outra fã escreveu: “Lindos demais”.

Viagem

Recentemente, Luan apareceu com Izabela durante viagem para o Pantanal. O casal surgiu em cliques aproveitando a estadia no Mato Grosso.

O cantor e a estudante de moda fizeram chover elogios ao aparecerem apenas em suas roupas de banho na beira de uma piscina.

