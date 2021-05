Luan Marçal é adepto ao LifeStyle e compartilha experiências

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

De estilo de vida, o empreendedor e influencer Luan Marçal entende bem. Quando o assunto é LifeStyle, Luan demonstra que em seu Instagram esse tema não falta!

Sempre viajando, vivendo entre Portugal e Brasil, o luso-brasileiro desfruta de muitos lugares incríveis e compartilha com seus seguidores as fotos e as curiosidades de cada local.

Luan inspira os internautas que pretendem ser adeptos ao LifeStyle. Ter qualidade de vida, adquirir bons hábitos alimentares, se exercitar, manter um equilíbrio da saúde do corpo e mental, viajar e respirar novos ares, são algumas características de quem vivencia esse estilo.

“Atualmente vivo entre Portugal e Brasil passando temporadas em cada um dos países, sendo que no Brasil venho devido aos negócios que criei aqui”, conta o empresário.

Luan está se dedicando a criar um canal no YouTube sobre suas viagens e contar suas experiências, incentivando seus inscritos a fazerem o mesmo.

Além de desfrutar intensamente desses momentos prazerosos, Luan Marçal é um grande empreendedor. Ele segue a frente de 6 marcas pertencentes à área de marketing digital e seu mais recente projeto, a marca Marçal de Relógios Automáticos e Mecânicos, direcionado ao segmento de luxo.

Conseguindo seu primeiro milhão no ano de 2016, Luan Marçal hoje é um nome de sucesso entre os empreendedores e não pára de atingir metas.

É possível conciliar muito trabalho e lazer, e Luan Marçal mostra isso em seu Instagram @luanmarcal_oficial.