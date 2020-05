Luan Ferreira é um dos novos nomes que vem conquistando o Brasil com seu carisma nas redes sociais

Luan Aparecido Ferreira Ribeiro, mais conhecido como Luan Ferreira , é um dos novos Digitais Influencers que estão fazendo sucesso nas redes sociais, Luan com todo seu carisma e humildade, desde jovem, agrega grande número de pessoas que se tornam fã de seu trabalho. Natural de Uberaba, cidade de Minas Gerais, o também modelo é um sucesso no Instagram, sua conta oficial chega a ter aproximadamente 250 mil seguidores, e na página oficial do Facebook Luan vem crescendo a cada dia.





O modelo, desde jovem é praticante de diversos esportes, um verdadeiro apaixonado, e um deles em especifico mudou sua vida, o vôlei. Desde entrou na faculdade para realizar um dos seus sonhos, Luan Ferreira começou a participar do time de vôlei da faculdade em Minas Gerais, o mineiro tinha talento, reconhecido por todos que se tornaram cada vez mais fãs de carteirinha do modelo, que publicava diariamente sua vida em suas redes sociais, desde festas a várias partidas que Luan jogava.

Atualmente ele dá várias dicas em sua conta oficial do Instagram, desde de saúde a moda, guiando seus seguidores para melhor maneira de conseguir o corpo tão desejado, ou de como manter a forma física, sem dietas rigorosas. Dicas de qual roupa usar naquela festa cobiçada, usando simplesmente peças que estão guardadas pegando poeira e você não sabe o que fazer, a famosa reciclagem de looks. Então para os que procuram conteúdo diário de qualidade, Luan Ferreira é o nome.

Foto: Reprodução