Da Redação

Lua crescente: entenda a fase da lua que começa nesta terça

Neste dia 08/02, começa a fase da lua crescente, também chamada de lua quarto-crescente, que corresponde à fase após a lua nova e anterior à lua cheia. Ela recebe esse nome pois a sua posição em relação ao Sol faz com que metade da sua face iluminada seja vista da Terra.

A Lua, que nessa fase nasce às 12h e se põe às 00h, está situada a leste do Sol com um ângulo de 90º. Por isso, o oeste recebe a luz solar e se apresenta no céu como um semicírculo.

Cada fase da Lua na ordem nova, crescente, cheia e minguante, pode ser vista entre 7 e 8 dias. No próximo dia 16/2 começa a fase da lua cheia.

Lua crescente em Touro: devagar, se vai mais longe

Essa Lua é bastante fértil e ajuda muitos projetos que até então poderiam estar parados. Com uma Lua em Touro, temos boa capacidade de pensar no longo-prazo e caminhar lentamente em direção aos nossos objetivos, especialmente se esses objetivos tiverem a ver com nossos crescimentos pessoais e profissionais.

Essa é uma semana para cuidar do dinheiro, do corpo e da alimentação. Cuidando das coisas simples, promovemos mais bem-estar em nossas vidas e abrimos espaço para entender o que pode ser melhorado. Lembrando que a pressa é inimiga da perfeição, especialmente essa semana! Evite se cobrar em excesso. Dê realmente um passo de cada vez em direção ao que você quer construir.

E se quiser começar algum projeto novo, planeje-o direitinho e vá em frente! Atividades novas têm mais chance de serem iniciadas com o “pé direito”!

O que acontece na lua crescente?

Ela já traz em seu nome sua principal potencialidade: a energia de ação e determinação da mulher em expansão. Como resultado, na Lua Crescente, nos sentimos mais dispostas, com vontade de agir, com a energia do movimento para realização latente. É um momento de aproveitar tudo isso e literalmente “pôr a mão na massa”.

O que é bom na lua crescente?

Fase que tem uma forte energia proativa, por isso aproveite o momento de agitação. HUMOR: momento de agitação maior, com estímulos interno e externo para agir com resultados rápidos. FAVORECE: eventos e lançamento de projetos em que se espere resposta mais rápida e mais imediata.

Colaboração com informações, calendarr.com/ vidasimples.com/terra.com