Da Redação

Lu Pereira 'dá um tempo' na agenda para curtir férias

Luciana Aparecida Rodrigues Pereira, mais conhecida por Lu Pereira, viaja tanto a trabalho que comissários de bordo desejam “bom trabalho” e não “boa viagem” quando está nas pontes aéreas do Brasil e outros destinos do mundo. Para a paradisíaca Natal, no Rio Grande do Norte, Lu Pereira e seu marido Luiz Pereira resolveram fechar a agenda e curtir o último feriado em grande estilo.

continua após publicidade .

A maioria das viagens acontece em função do trabalho onde ministra cursos e imersão em mechas. Há dez anos começou o curso de cabeleireiro e colorimetria fazendo em seguida especialização em mechas. Formou em técnica internacional pela academia Hair School Internacional e Oradores e Palestrantes pela Febracis. Ministra cursos há três anos ensinando as técnicas de mechas, de sua autoria, técnicas rápidas e práticas . Hoje está na segunda empresa de cosméticos como embaixadora técnica internacional fazendo parte do time técnico da NB Professional. Ministra cursos práticos e workshops em todo Brasil e exterior. Recebeu premiações importantes da área da beleza como o “Tesoura de Ouro” e “Pincel de Ouro” pela “Prêmio tesoura de ouro oficial”.

“Em Natal vai ser a hora de prestigiar os amigos Nayara Bezerra e Robério Trajano, casal feliz com a espera de uma linda menina, que na verdade foi aposta da titia Lu Pereira. Apostei tanto que foi em um modelito animale rosa, que além de fazer um grande sucesso, ainda foi força para a confirmação da chegada dessa princesa linda”, conta Lu.

continua após publicidade .

Além das postagens de vídeos e fotos ao lado de amigos, família e pessoas queridas, também aproveitou a pausa no trabalho para descansar em grande estilo. A praia do Madero, paraíso natural das belezas da estonteante Natal, foi uma das paradas obrigatórias. Na visão do casal, Lu e Luiz Pereira, paz e bons amigos é o melhor combustível para recarregar as baterias.

“Agora com baterias recarregadas posso voltar aos próximos cursos por todo o Brasil que vão formar centenas de profissionais esse ano e agora com uma mentora pra lá de reenergizada. Planejamento e organização são fundamentais para estudar, descansar e viajar. Um profissional de alta performance precisa saber a hora de alimentar sua energia”, diz Lu Pereira sempre prezando pela qualidade profissional e principalmente pela qualidade de vida.

Há seis anos montou seu Studio em uma sala comercial com 24 metros quadrados que foi ampliado, há três anos, para cem metros quadrados. Lançou há um ano um curso on-line e hoje, já está com o segundo curso também em formato on-line. Para acompanhar um pouco da trajetória e cotidiano de Lu Pereira basta seguir suas redes sociais.

continua após publicidade .

Redes sociais:



Instagram: @lupereirarj

YouTube: Lu Pereira

continua após publicidade .

TikTok: @lupereirarj

Facebook I: Lu Pereira

Facebook II: Lu Pereira II