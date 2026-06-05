Lore Improta relata drama após nascimento do segundo filho: "Estou sofrendo"

A chegada de Levi trouxe muita felicidade para Lore Improta e Leo Santana, mas também revelou um lado pouco comentado do pós-parto. Dez dias após dar à luz o segundo filho do casal, a influenciadora e dançarina abriu o coração ao falar sobre as dificuldades enfrentadas durante a recuperação da cesárea.

Nas redes sociais, Lore Improta fez um sincero desabafo sobre as dores intensas que vem sentindo desde o nascimento do bebê. A artista comparou a experiência com o parto normal que teve da primeira filha, Liz, de 4 anos, e admitiu que escolheria novamente o mesmo caminho caso pudesse decidir.

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“Por que não falam mais o quanto a recuperação da cesárea dói? Eu tive um parto normal (no da Liz) e agora cesárea. Se você falasse: ‘Vamos ter outro parto normal ou cesárea?’ Eu falaria: ‘Parto normal!’ Estou sofrendo com a cesárea“, desabafou.

O relato rapidamente chamou a atenção dos seguidores, especialmente por mostrar uma realidade que muitas mulheres enfrentam no pós-parto.

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Dificuldades após a cesárea

Ao falar sobre a recuperação da cesárea, Lore Improta contou que tarefas simples do dia a dia se transformaram em grandes desafios. Segundo ela, os medicamentos fazem parte da rotina desde o nascimento de Levi, mas as dores continuam presentes.

“É remédio, é antibiótico, anti-inflamatório. Meu estômago não sabe mais o que é comida e o que é remédio de tanto que eu tomo remédio. Pelo amor de Deus! Dói muito! Estou sentindo bastante para levantar, para rir… Quando você vai espirrar, reza uns dez Pai-Nossos antes. Se você vai tossir, parece que vai se abrir por dentro… Não consigo fazer força para assoar o meu nariz, para soltar um pum. Fazer um cocô é um sofrimento. Levantar e deitar na cama, andar, descer uma escada? Amor! Estou rindo agora, tem dez dias de parida e ainda com dor“, detalhou.

Levi nasceu em 26 de maio, fruto do relacionamento de Lore Improta e Léo Santana. O bebê veio ao mundo após mais de 15 horas de trabalho de parto, pesando 3 kg e medindo 50 centímetros.

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Além de relatar a própria experiência, Lore aproveitou para refletir sobre a realidade de mulheres que enfrentam o pós-parto sem ajuda ou estrutura familiar. A influenciadora destacou que, mesmo contando com uma ampla rede de apoio, ainda sente os impactos físicos da recuperação.

“Eu estou sofrendo com essas dores, mas fico pensando em uma mãe que não tem suporte e rede de ajuda, que precisa cozinhar, passar, amamentar e cuidar do filho e da casa. Eu tenho bastante rede de apoio aqui em casa e sofro com dor sem precisar fazer muita coisa, já que não lavo, não passo e não cozinho. Minha mãe não tinha rede de apoio e os pontos abriram”, disse.

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Com informações: Revista Caras