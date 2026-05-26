Lore Improta dá à luz Levi, segundo filho com Leo Santana

A família de Lore Improta e Leo Santana está oficialmente completa! O pequeno Levi, filho caçula do casal, nasceu nesta terça-feira (26) em uma maternidade em Salvador, na Bahia. A chegada do bebê foi confirmada ao site Glamour.

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De acordo com informações da equipe dos famosos, Levo nasceu por volta das 08h20 da manhã, com 3 kg e medindo 50cm, “cercado de muita emoção, alegria e amor da família”.

Nas redes sociais, Leo Santana celebrou a chegada do bebê ao compartilhar uma foto registrada logo após o parto. Esbanjando alegria, o cantor mostrou o carimbo do pezinho do recém-nascido marcado na palma de sua mão.

“Seja bem-vindo, meu filho Levi. Nasceu. Glória Deus por isso“, declarou o artista na legenda da imagem. Já Lore Improta publicou em seu perfil a foto de uma guirlanda feita em madeira clara com o nome do herdeiro e o carimbo do pezinho no centro da peça.

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Vale lembrar que Lore e Leo Santana já são pais da pequena Liz, de 4 anos. Até o momento, o casal não revelou o rostinho do herdeiro caçula.

Veja as fotos do nascimento do filho caçula de Lore e Leo Santana:





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Foto: Instagram/Reprodução Foto: Instagram/Reprodução





Foto: Instagram/Reprodução Foto: Instagram/Reprodução





Qual o significado do nome Levi?

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A escolha do nome do filho caçula de Lore Improta e Leo Santana foi revelada pelo casal em março, durante o chá de bebê. Levi carrega uma essência profunda de conexão, união e propósito.

De origem hebraica (Lewî), seu significado mais forte e tradicional é “ligado”, “unido” ou “aquele que une”. Na tradição bíblica, Levi foi o terceiro filho de Jacó e Lia, e deu origem à tribo dos levitas, os grandes responsáveis pela música, pelas artes e pelos cuidados sagrados.

Por isso, além da ideia de união e harmonia, o nome também é fortemente associado a qualidades como lealdade, sensibilidade e uma profunda capacidade de aproximar as pessoas ao seu redor, sendo uma escolha que transmite força e afeto.

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“Esse nome chegou pra gente como um presente. Levi significa “unido”, “ligado”, “aquele que se junta” e é exatamente o que ele vem fazer, se unir a nós. Na Bíblia, Levi é filho de Jacó e Lia (nome de minha mãe) e deu origem à tribo dos levitas, ligados à música e à fé. Então, desde o momento em que pensamos nele, sentimos que fazia todo sentido com tudo o que estamos vivendo. É um nome que carrega história e muito amor“, declarou Lore Importa ao revelar o nome.

Informações: Revista Caras

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