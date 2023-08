Look de Zé Felipe para entrevista é massacrado: "Parece um defunto"

O cantor Zé Felipe gravou nesta quarta-feira (23), uma participação esperada no programa Conversa com Bial. Ao lado da esposa Virgínia Fonseca, o cantor falou sobre sua carreira, o romance e o sucesso nas redes sociais.

continua após publicidade

Só que os fãs, nas redes sociais acabaram criticando o look escolhido pelo filho de Leonardo para aparecer na atração. 'Diferentão', ele era composto de uma calça de couro e uma camisa de alfaiataria oversized. A proposta não agradou os internautas.

- LEIA MAIS: Simaria choca seguidores ao exibir bagunça em casa: "Nem aí pra nada"

continua após publicidade

"Quem vestiu o Zé, deveria ser demitido", declarou ele. "O Zé é tão bonito mas é cada roupa esquisita que escolhe pra ele coitado", disparou outro. "Roupa do Zé Felipe tá parecendo que o defunto era maior que ele quando ele ganhou", declarou.

Alguns seguidores pediram inclusive que ele se vista de outra forma. "Os looks do Zé não tem nada com nada, tá na hora de trocar", pediu um. "Gente, já deu. Ele precisa trocar a proposta", pediu outro seguidor do cantor.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

continua após publicidade

Durante o encontro com Pedro Bial, a influenciadora Virgínia Fonseca ainda teve uma atitude corajosa. A artista pediu que ele fizesse uma de suas dancinhas, o que ele prontamente atendeu com carinho e bom humor. "Não coloquei o Bial pra dançar não, né? Ai gente, gravamos com esse gato hoje e foi perfeito! Gratidão demais! Esse é meu marrento", disse ela avisando que a entrevista será exibida na Globo no dia 29 de agosto.

Fonte: Revista Caras

Siga o TNOnline no Google News