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Look de Virginia Fonseca para a Copa vira piada na web: "Galinha pintadinha"

Nas redes sociais, a influenciadora digital divertiu os seguidores ao mostrar os bastidores e as piadas sobre seu visual

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.06.2026, 15:56:35 Editado em 17.06.2026, 15:56:25
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Look de Virginia Fonseca para a Copa vira piada na web:
Autor O destaque da peça ficou para a parte traseira - Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital e apresentadora Virginia Fonseca chamou a atenção nas redes sociais nesta quarta-feira (17), ao exibir um look personalizado e exclusivo para acompanhar os jogos da Copa do Mundo. A produção, inspirada na bandeira do Brasil, acabou virando motivo de piada entre amigos devido a um detalhe inusitado na vestimenta.

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Durante gravação no quarto do hotel onde está hospedada, Virginia mostrou uma jaqueta verde confeccionada sob medida. O destaque da peça ficou para a parte traseira, onde o maquiador da influenciadora desenhou uma bandeira nacional inteiramente peluda e com bastante volume.

  • Look de Virginia Fonseca para a Copa vira piada na web: "Galinha pintadinha" 1 de 2
    Foto: Autor: Reprodução/Instagram
  • Look de Virginia Fonseca para a Copa vira piada na web: "Galinha pintadinha" 2 de 2
    Foto: Autor: Reprodução/Instagram

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O visual diferenciado gerou brincadeiras por parte do também influenciador Lucas Guedez. Segundo relatos bem-humorados de Virginia, o amigo a comparou ao personagem infantil Galinha Pintadinha por conta do formato e da textura do casaco.

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Copa do Mundo galinha pintadinha humor influencers look Moda Virginia Fonseca
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