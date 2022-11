Look de Paolla Oliveira chama atenção em ensaio da Grande Rio

Da Redação

A atriz Paolla Oliveira (40) parou tudo neste domingo, 13, ao compartilhar um vídeo rebolando com o look que usou no último ensaio da Grande Rio.

Após surgir em fotos arrasadora usando a fantasia roxa ousada, com transparência e até uma parte fio-dental, a famosa fez a temperatura subir na rede social ao aparece rebolando suas curvas vestindo o macacão nada discreto.

Que beleza, que beleza, que beleza, que foi o #GuardiõesDaFavela ontem. A @GrandeRio tá preparando um Carnaval incrível pra gente", disse Paolla Oliveira ao mostrar o vídeo cheio de atitude.

Esbanjando seu corpaço escultural na peça cheia de recortes, a famosa logo arrancou elogios dos seguidores com o registro poderoso. "Meu deus do céu! Chama o SAMU", brincou uma internauta. "Para de humilhar a gente", pediu outra.

Paolla Oliveira sensualiza com fantasia roxa ousada; veja o vídeo:





