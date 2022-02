Da Redação

Lojas revoltam fãs ao venderem réplica de roupa de Marília

Um caso chocante preocupa e revolta os fãs de Marília Mendonça. Cerca de três lojas de roupas de um aplicativo on-line de venda estão comercializando réplica do look que a Rainha da Sofrência usava quando sofreu o acidente que tirou sua vida, em novembro de 2021. Outro fator que também tem perturbado os admiradores da saudosa artista é que o anúncio das peças leva o nome da cantora.

Muito similares, as roupas parecem ser feitas por um mesmo fabricante que distribuiu as confecções para as três lojas até então encontradas por esta coluna: Sultricot e Sua Cara Tricot. Nas duas, as peças são as mais vendidas entre os produtos comercializados. É possível comprar o conjunto inteiro ou de forma separada na Sultricot. O aplicativo tem impulsionado essas vendas por meio de propagandas em redes sociais, que expõem os produtos vinculados ao nome da cantora.

Nas redes, os fãs da sertaneja que se depararam com a roupa expressaram choque e revolta com toda a situação. “Eu tô em choque que estão vendendo na (plataforma de vendas) a imitação da roupa que a Marília estava usando no acidente como ‘conjunto Marília’. Como existe gente doente nesse mundo”, escreveu um deles. Outra pessoa disse que teve uma crise de ansiedade após “aquela roupa” aparecer em seu aplicativo.

Com informações do Metrópoles