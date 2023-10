Locutor é preso após dar golpes em bares e casas de prostituição

Siga o TNOnline no Google News

O locutor de rodeio Charles Aparecida Guimarães Rocha foi preso na última quarta-feira (18) sob a acusação de aplicar golpes em pelo menos oito estabelecimentos comerciais em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Os estabelecimentos incluem bares, barbearias, lojas de roupas e até mesmo uma boate de prostituição.



De acordo com a Polícia Civil, Rocha consumia os serviços oferecidos pelos estabelecimentos e, no momento do pagamento, alegava que seu cartão estava sem limite. Ele prometia ir até o seu carro ou algum lugar buscar outra forma de pagamento, mas nunca retornava.

Após sua prisão, um juiz estipulou uma fiança para que Rocha seja liberado. O valor não foi divulgado e, até o momento, não foi pago. Portanto, Rocha permanece sob custódia.

